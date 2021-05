La Municipalidad de Rosario informó el funcionamiento de los servicios este sábado 1° de mayo, feriado por conmemorarse el Día Internacional del Trabajo. Se garantizan guardias en salud. No habrá recolección de residuos ni estarán en funcionamiento carriles exclusivos. El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad.

Recolección de residuos

A los fines de no generar desbordes, se solicita a vecinos no sacar sus residuos ya que los servicios de higiene urbana no se prestarán durante la jornada. A lo largo de todo el sábado no habrá servicio, en tanto a partir de las 00 del domingo se reforzará la prestación del mismo a fin de normalizar rápidamente la situación.

Salud Pública

En el caso de hospitales y el policlínico San Martín, se garantizan guardias, en tanto que en los centros de salud y vacunatorios no habrá atención al público. Por su parte, el SIES garantiza la atención de urgencias y emergencias.

Transporte

Asimismo, el transporte urbano de pasajeros circulará con cuadros horarios de día festivo, en tanto que los carriles exclusivos y estacionamiento medido no estarán en funcionamiento. El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad.

Mercado del Patio

Abrirán los siguientes locales, en su horario habitual: Lo De Granado, El Corral, Lemmy's, Zazen, Verde que te quiero verde, Pandy's, Gianduia, Sanduba, Chipá Porá, Almacén de quesos, Bar de Mi Tierra, Sal Si Puedes, Isabel Cocina, Grana Terra, Tierra del Té, Zeta, Churrasquito.