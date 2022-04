La Municipalidad de Rosario informó el funcionamiento de los servicios por el feriado del domingo 1 de mayo, en conmemoración al Día del Trabajador. No funcionará Calle Recreativa. y tampoco habrá recolección de residuos. El transporte circulará con cuadros horarios de día festivo.

Calle Recreativa

El circuito recreativo libre de autos y motos que conecta los distritos Norte, Centro y Sur no estará habilitado este domingo 1º de mayo.

Salud

Los hospitales municipales y el Policlínico San Martín garantizan las guardias, mientras que en los centros de salud, IMuSA, el Cemar y los vacunatorios municipales no habrá atención al público. Por su parte, el SIES atenderá urgencias y emergencias.

Recolección de residuos

Este domingo 1° de mayo no habrá servicio de recolección de residuos. Se solicita a vecinas y vecinos no sacar sus residuos ya que los servicios de higiene urbana no se prestarán durante la jornada.

El sábado 30 de abril se adelantará la recolección nocturna, motivo por el cual se recomienda sacar los residuos antes de las 18. A partir de las 00 del lunes se reforzará la prestación del servicio a fin de normalizar rápidamente la situación.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte circulará con cuadros horarios de día festivo.

Taxis y remises:

Funcionarán con total normalidad

Carriles exclusivos y estacionamiento medido:

No estarán en funcionamiento.

Tarjeta Movi:

El Centro de Atención al Usuario para la tarjeta Movi ubicado en la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702), estará abierto de 8 a 20.

Mi bici tu bici:

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad.

Mercado del Patio

El Mercado permanecerá cerrado. Cabe mencionar que el lunes tampoco abrirá sus puertas ya que es el día de descanso. Los espacios y locales ubicados en el paseo gastronómico de Cafferata 729 abrirán sus puertas desde el martes a las 9.