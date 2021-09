Día del Inmigrante: destacan la educación pública y la solidaridad de Argentina

La educación y la salud públicas, la oferta cultural, la solidaridad, el recibimiento amable al llegar a suelo argentino, son algunos de los derechos y valores que destacan los inmigrantes consultados por Télam que decidieron radicarse en en el país para iniciar un nuevo proyecto de vida.



Alejandra Egido es cubana y llegó al país en el 2007 junto a su esposo, vive en el barrio porteño de Caballito y dirige la compañía Teatro en Sepia, que "trabaja la afrodescendencia en la Argentina y las opresiones de las mujeres negras".



"Cuando llegué al país, la señora que me recibió de Migraciones me dijo 'bienvenida a la Argentina'. Por poco me desmayo, porque es de una extrema amabilidad que no es usual que le digan eso al entrar a un país", contó en diálogo con Télam.

Alejandra señaló que lo que más le gusta de la Argentina es "su amor por el teatro, porque no es usual en ningún lugar la cantidad de salas que se encienden en Buenos Aires de martes a domingo".



Destacó además que en el país "hay una buena educación pública, como en Cuba, que está muy bien formada".



Impulsado por un decreto por el expresidente Juan Domingo Perón, el Día del Inmigrante fue establecido el 4 de septiembre de 1949. Su objetivo es conmemorar la llegada de los inmigrantes al país a través de la disposición impuesta por el Primer Triunvirato en esa fecha de 1812, que tenía la intención de fomentar la inmigración y ofrecer protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quisieran fijar su domicilio en el territorio nacional.

Noelia Rojas Toranzo arribó desde La Paz, Bolivia, en el 2016. "Tuve mucha suerte con toda la gente -señaló a Télam-. Fue muy amorosa, respetuosa y no sufrí ningún hecho de xenofobia".

"Me dediqué a estudiar historia en la Universidad de Buenos Aires y paralelamente edición editorial en la facultad de Filosofía y letras", dijo Noelia, quien se recibió como abogada en La Paz.



Además de estudiar en la UBA, se anotó en la Universidad de La Plata para la especialización en edición, carrera que está por finalizar.



Noelia señaló que lo que más le llamó la atención de la Argentina es el sistema de salud: "Me sacaron la vesícula y no me cobraron absolutamente nada y todo fue muy rápido; es excelente el sistema de salud, siempre me atendieron de todo y la atención fue muy buena".



La periodista Cecilia González llegó de su México natal en el 2002 por tres meses en "plan de tener un período de pausa por tres meses, vacacionar, descansar", según contó.

"Mi experiencia en este país es bien boneta, lo quiero un montón. Vivo en una ciudad -por Buenos Aires- en la que me siento muy cómoda. Aquí he crecido en lo personal y lo prefosional", agregó Cecilia, quien lleva casi 19 años en la Argentina luego de que aceptara ser corresponsal de un medio de su país, cargo que dejó hace un tiempo para trabajar en otro medios.



Colaboradora de Tiempo Argentino, Cecilia González preguntó a través de su cuenta de Twitter, para un artículo y a modo de consigna para un artículo en ese semanario: ¿Eres extranjerx residente en Argentina? ¿Qué es lo que más le agradeces al país que te acogió como migrante?



Entre varias respuestas, recibió una de la cantante, música, activista y actriz mexicana nacida en Estados Unidos nacionalizada argentina, Julieta Venegas, quien respondió: "Agradezco amistades hermosas, amor, asombro, la solidaridad de la gente, su manera de ser, de luchar por lo que está bien, y un lugar que amo y en el cual soy feliz de estar criando a mi hija, y que además me hace feliz caminar por sus calles. ¡Gracias Argentina!"

Consultado por Télam Radio, Luis Rodríguez, oriundo de Venezuela, reflexionó sobre su condición de migrante : "Yo siempre fui medio nómade y venir a la Argentina fue algo que me ayudó a encontrar mi lugar en el mundo".



"Vine acá a estudiar cine en el 2008 y me enamoré de la ciudad, me encanta. Tiene esa mezcla de contemporánea y antiguo en todas las edificaciones, en todos lados siempre tuve trabajo, trabajo de más", manifestó.



Luis subrayó, además, que le gusta vivir en un país en el que sabe que sus derechos "se reivindican y son prioridad, sobre todo para el gobierno actual y el que estaba en ese momento cuando llegué en 2008".



"Por suerte no te puedo contar una historia triste, sino que tuve mucha fortuna de conocer a las personas que conozco, de mantener esos amigos argentinos muy cerca", agregó.