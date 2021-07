Este martes se celebra el Día del Amigo, una fecha importante para los rosarinos, y por segundo año consecutivo se da en un contexto atípico. Atravesados por la pandemia de coronavirus, los gastronómicos se preparan para una semana cargada de festejos y también de restricciones.

El titular de la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica (AEHGAR), Carlos Mellano, indicó a Rosarioplus.com que aunque "no cayó bien la no extensión del horario porque somos parte de la solución y no del problema y porque la gente se va a juntar igual en casas", reciben la fecha con optimismo.

En ese sentido, Mellano recordó que "el Día del Amigo es un día muy importante para nuestra actividad. No solamente agarramos el día 20 sino también los próximos días".

Ya se realizaron muchas reservas en bares y restaurantes y apuntan a una "semana intensa de trabajo". AEHGAR espera que los festejos se vayan "fraccionando" y viernes y sábado sean días movido, ya que el horario permite la extensión de la actividad hasta las 23 horas.

Además, los gastronómicos recordaron a los rosarinos que podrán utilizar Billetera Santa Fe y recibirán el 40% de reintegro para ayudar a la actividad e incentivar las reuniones en espacios cuidados y con protocolos.

Por su parte, Mellano instó a la población a que se anote para recibir la vacuna. "Queremos que la gente se vacune para ponernos de cara a una situación laboral un poco mejor y que las restricciones se moderen. Necesitamos que nos amplíen el aforo y los horarios", argumentó. Y anticipó que ya están con "la mirada puesta en el 23 de julio cuando vence el decreto actual".

Por último, invitó a quienes quieran celebrar a que se acerquen y disfruten "en distintos días, con el protocolo y los aforos correspondientes, pero sobre todo que disfrutemos el momento".

"Esperemos que en los próximos años el Día del Amigo sea lo que siempre fue. Rosario siempre ha sido la capital de la amistad, lo que nosotros hemos visto. Así que miraremos para adelante", concluyó el titular de AEHGAR en diálogo con este medio.