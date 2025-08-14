Día de las Infancias: liberan el estacionamiento en el microcentro
La medida regirá durante la jornada del viernes 15 de agosto para la zona comprendida entre Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.
En vísperas al Día de las Infancias y de común acuerdo con comerciantes de la zona, la Municipalidad dispuso este viernes 15 de agosto el estacionamiento libre gratuito en la zona delimitada por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.
La medida, que deja sin efecto el estacionamiento medido en ese sector durante toda la jornada, busca propiciar la llegada de vehículos al centro e incentivar las compras y paseos para esta celebración.
Por lo tanto el estacionamiento estará permitido durante el transcurso del día en las cuadras que se listan a continuación:
- Urquiza entre Mitre y Corrientes
- Entre Ríos entre Tucumán y San Lorenzo
- Mitre entre San Luis y Urquiza
- Sarmiento entre Urquiza y San Lorenzo
- Buenos Aires entre 3 de Febrero y Córdoba
- Rioja entre Buenos Aires y Laprida
- San Luis entre Entre Ríos y Maipú
- San Juan entre Maipú y Entre Ríos
- Mendoza entre Sarmiento y Buenos Aires
Cabe destacar que la misma disposición se implementa en días previos a otras festividades tales como Navidad y fin de año (los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre) y Reyes (5 de enero), así como los días de la madre y del padre, con el mismo objetivo: el de facilitar el traslado a la zona más comercial de la ciudad.
En esta oportunidad y de manera excepcional, dado que este viernes fue establecido como día no laborable, la gratuidad se estableció para el 15 de agosto.