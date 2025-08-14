En vísperas al Día de las Infancias y de común acuerdo con comerciantes de la zona, la Municipalidad dispuso este viernes 15 de agosto el estacionamiento libre gratuito en la zona delimitada por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

La medida, que deja sin efecto el estacionamiento medido en ese sector durante toda la jornada, busca propiciar la llegada de vehículos al centro e incentivar las compras y paseos para esta celebración.

Por lo tanto el estacionamiento estará permitido durante el transcurso del día en las cuadras que se listan a continuación:

  • Urquiza entre Mitre y Corrientes
  • Entre Ríos entre Tucumán y San Lorenzo
  • Mitre entre San Luis y Urquiza
  • Sarmiento entre Urquiza y San Lorenzo
  • Buenos Aires entre 3 de Febrero y Córdoba
  • Rioja entre Buenos Aires y Laprida
  • San Luis entre Entre Ríos y Maipú
  • San Juan entre Maipú y Entre Ríos
  • Mendoza entre Sarmiento y Buenos Aires

Cabe destacar que la misma disposición se implementa en días previos a otras festividades tales como Navidad y fin de año (los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre) y Reyes (5 de enero), así como los días de la madre y del padre, con el mismo objetivo: el de facilitar el traslado a la zona más comercial de la ciudad.

En esta oportunidad y de manera excepcional, dado que este viernes fue establecido como día no laborable, la gratuidad se estableció para el 15 de agosto.