Día de la Madre: recomiendan cómo comprar seguro y evitar estafas
La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recordó los derechos de los compradores y difundió una serie de consejos para evitar inconvenientes durante las compras, tanto en tiendas físicas como online, en ocasión de la actividad mercantil por el Día de la Madre
Con motivo del Día de la Madre, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones destinadas a promover compras responsables, seguras e informadas, en un contexto de alto consumo tanto en comercios tradicionales como en plataformas digitales.
"Durante estas fechas se incrementan significativamente las compras, por eso es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y que los comercios respeten la normativa vigente", señaló Valeria Schvartz, titular del área.
Entre los principales puntos, el organismo recordó que los precios exhibidos en vidrieras o páginas web deben respetarse al momento de la compra, y que toda oferta debe incluir claramente la fecha de inicio y finalización, en cumplimiento con la Ley de Defensa del Consumidor.
También se destacó que:
- El precio de contado debe ser el mismo tanto con efectivo como con tarjeta de débito o crédito en un solo pago.
- Las compras online deben contar con el “Botón de Arrepentimiento”, que permite cancelar la operación dentro de los 10 días posteriores a la recepción del producto.
- En ventas financiadas, debe informarse el precio de contado, el valor y cantidad de cuotas, y el Costo Financiero Total (CFT).
- Si hay diferencia entre el precio en góndola y el de caja, debe cobrarse el menor.
- Todos los productos nuevos tienen una garantía legal mínima de seis meses.
Además, se alentó a los consumidores a elegir opciones que respeten el medio ambiente y promuevan prácticas responsables. En ese sentido, Schvartz recordó la existencia de la Guía de Buenas Prácticas Comerciales, creada por la resolución provincial Nº 206/22.
Por último, se reiteró que la ley protege a los consumidores frente a tratos discriminatorios o despectivos, según el artículo 8 bis de la Ley 24.240, y se puso a disposición una red de canales para realizar consultas o reclamos:
- Santa Fe Capital: Bv. Pellegrini 3100 – consumidor.santafe@santafe.gov.ar
- Rosario: Mitre 930, 3º piso – consumidor.rosario@santafe.gov.ar
- También se pueden hacer gestiones a través de la Ventanilla Única Federal (VUF) o en las Oficinas Municipales y Comunales de Información al Consumidor (OMIC/OCIC).