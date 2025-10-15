Con motivo del Día de la Madre, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones destinadas a promover compras responsables, seguras e informadas, en un contexto de alto consumo tanto en comercios tradicionales como en plataformas digitales.

"Durante estas fechas se incrementan significativamente las compras, por eso es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y que los comercios respeten la normativa vigente", señaló Valeria Schvartz, titular del área.

Entre los principales puntos, el organismo recordó que los precios exhibidos en vidrieras o páginas web deben respetarse al momento de la compra, y que toda oferta debe incluir claramente la fecha de inicio y finalización, en cumplimiento con la Ley de Defensa del Consumidor.

También se destacó que:

El precio de contado debe ser el mismo tanto con efectivo como con tarjeta de débito o crédito en un solo pago.

Las compras online deben contar con el “Botón de Arrepentimiento”, que permite cancelar la operación dentro de los 10 días posteriores a la recepción del producto.

En ventas financiadas, debe informarse el precio de contado, el valor y cantidad de cuotas, y el Costo Financiero Total (CFT).

Si hay diferencia entre el precio en góndola y el de caja, debe cobrarse el menor.

Todos los productos nuevos tienen una garantía legal mínima de seis meses.

Además, se alentó a los consumidores a elegir opciones que respeten el medio ambiente y promuevan prácticas responsables. En ese sentido, Schvartz recordó la existencia de la Guía de Buenas Prácticas Comerciales, creada por la resolución provincial Nº 206/22.

Por último, se reiteró que la ley protege a los consumidores frente a tratos discriminatorios o despectivos, según el artículo 8 bis de la Ley 24.240, y se puso a disposición una red de canales para realizar consultas o reclamos: