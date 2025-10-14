En vísperas del Día de la Madre, la Oficina Municipal del Consumidor (OMC) recordó la vigencia de la Ordenanza N.º 9.184, que protege el derecho de los consumidores a realizar cambios o devoluciones en los mismos días y horarios en que el local atiende al público.

La norma, impulsada por la actual presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, también establece que los comercios no pueden fijar un plazo menor a 30 días corridos para efectuar cambios, y deben informar esta condición mediante cartelería visible y comprobantes de compra.

“Son numerosos los locales que imponen días y horarios específicos para realizar cambios, sin tener en cuenta que muchos ciudadanos no pueden acercarse en esos momentos por motivos laborales o de distancia. Esta situación termina vulnerando un derecho básico del consumidor”, explicó Schmuck.

Por su parte, la jefa de la OMC, Solange Bobbett, destacó la importancia de que los vecinos conozcan sus derechos: “Recibimos a diario consultas vinculadas a cambios y devoluciones. Es fundamental que la gente sepa qué puede exigir para evitar abusos o confusiones”.

Asimismo, recordaron que pueden existir productos sin cambio ni devolución, pero que esta condición debe estar claramente informada al momento de la compra. “Por supuesto, si la prenda fue usada o no está en condiciones, el comercio no tiene obligación de recibirla. Pero lo importante es que eliminamos una traba innecesaria que perjudicaba al consumidor”, aclaró Schmuck.

Cabe señalar que los vecinos pueden realizar consultas o reclamos ante la Oficina Municipal del Consumidor a través de las redes o acercándose a Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16.