Denunciaron a una clínica privada por la muerte dudosa de un paciente

Una familia de Arroyo Seco realizó una denuncia penal este martes en la Fiscalía de Rosario contra la clínica Martins SRL por la muerte que consideraron dudosa de un paciente de 72 años. La fiscal Valeria Piazza Iglesias hizo lugar al planteo de los deudos y abrió la investigación.

El hombre que falleció el miércoles 5 en ese centro médico se llamaba Enrique Alfaro. Había sido internado el viernes 23 de abril por un cuadro cardiológico. Ingresó por emergencias luego de haber sufrido cuatro episodios de síncope a lo largo de esa semana, para un mejor seguimiento del cuadro que presentaba. Fue entonces que le realizaron un hisopado de rutina, cuyo resultado no fue entregado a los familiares hasta el momento, según reza la presentación judicial a la que este medio tuvo acceso.

“Como empezó a tener síntomas compatibles con covid decidieron ponerlo en una misma sala que los internados con el virus”, explicó Maira Alfaro, hija de Enrique, a Rosarioplus.com. Es así como la familia al no tener los resultados del hisopado sospecha que el hombre se habría contagiado durante su internación por negligencia en la ubicación en la sala covid.

El sábado, tras la internación, la clínica informó a la familia que el paciente había sumado un cuadro de neumonía a sus complicaciones de salud. Maira pidió conocer las condiciones de internación de su padre y consultó si estaba internado junto a pacientes con covid, y le confirmaron que a Enrique “se lo considera positivo de antemano por las patologías que presentaba”.

“Cuando el doctor me llama a las 72 horas yo le hice el planteo, pedí explicaciones de porqué no había estado aislado, tal como iba a estar en primera instancia, y no tuve ninguna respuesta en concreto”, recordó Maira.

El miércoles 5, un médico se comunicó con la familia para informarles que Alfaro había fallecido producto de una neumonía por covid. "No tenía neumonía ni cuadro que se asemeje cuando lo internamos", expresó la hija con impotencia, al revelar el contenido de su denuncia penal.

Alfaro era un pescador reconocido de la zona, miembro de Pescadores Unidos de Arroyo Seco.

Una copia de la primera página de la denuncia realizada en Fiscalía de Rosario: