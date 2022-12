Trabajadores del SIES denuncian la escasez de móviles de emergencias durante las fiestas. Uno de ellos, delegado gremial por ATE, advirtió que durante Nochebuena solo hubo cinco ambulancias operativas en toda la ciudad, mientras que tanto en Villa Gobernador Gálvez como en Pérez no hubo ninguna disponible. Esto se suma a la situación de precarización de los trabajadores del sector y a la reducción de guardias médicas en distintos efectores. Sostienen que para Año Nuevo el escenario será el mismo.

"A principio de año denunciamos que la política de Salud era de vaciamiento, de destrucción. En Nochebuena no había móviles en Villa Gobernador Gálvez con el agravante de que faltaban guardias médicas en el Hospital Anselmo Gamen. En Pérez lo mismo. En Rosario había solo cinco o seis móviles operativos. Una tragedia no se puede cubrir. Además hablamos de ciudades con cantidad de accidentes de transito y heridos de arma de fuego", sostuvo en Sí 98.9 Daniel Albachiaro, chofer del Sies y delegado de ATE Rosario.

Y agregó: "En los últimos meses hubo renuncias masivas de médicos en el servicio, les pagan muy poco y están precarizados. Nuestro trabajo es de alto riesgo. Los móviles se rompen y no se arreglan, no compran ambulancias. Que haya pocas ambulancias es un problema porque llegamos tarde siempre y se la agarran con nosotros. Nuestro temor es que el servicio se privatice y la gente tenga que pagar. Fuimos cuatro veces a Santa Fe y Omar Perotti no nos recibió nunca, nadie nos responde", concluyó.

El audio: