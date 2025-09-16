Un grupo de trabajadores del frigorífico Swift, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, denunció en las últimas horas que alrededor de 80 empleados fueron despedidos en los últimos días sin recibir explicación previa. Los operarios afirmaron que recién tomaron conocimiento de la situación cuando intentaron ingresar a la planta y se encontraron con que su acceso estaba bloqueado.

Según relataron, las cesantías se dividieron en dos tandas: unas 40 durante la semana pasada y una cantidad similar entre el lunes y el martes. “Me despidieron sin motivo y después me llegó el telegrama. Así está pasando con muchos compañeros”, contó uno de los afectados, que trabajaba en el sector de la picada.

La preocupación entre los despedidos se intensifica porque muchos de ellos tienen larga trayectoria en la firma o son sostén de familia. “Hay gente con 20 años de antigüedad que estaba cerca de jubilarse. Yo tengo tres hijos y de un día para el otro me dijeron que no tenía trabajo”, relató un empleado que llevaba siete años en la empresa.

La modalidad de despidos, según los testimonios, consistió en impedir el ingreso de los trabajadores a través de los molinetes en los diferentes turnos, una dinámica que se repitió desde la madrugada hasta el mediodía. Ante esta situación, el Sindicato de la Carne convocó para este miércoles a las 12.30 a una marcha frente a la planta para exigir explicaciones y rechazar las medidas.

Desde la empresa, en tanto, emitieron un comunicado en el que aclararon que la planta de Villa Gobernador Gálvez emplea a 2.000 personas y “opera normalmente, excepto en un sector donde existe un conflicto laboral”. Además, remarcaron que Swift cuenta con cinco plantas en el país y más de 3.500 empleados directos, y reafirmaron su compromiso de “mantener el diálogo con el sindicato para encontrar una solución superadora”.