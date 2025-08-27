La comisión de Planeamiento del Concejo Municipal aprobó este lunes un decreto de declaración en estado de ruina del inmueble ubicado en Corrientes 437/47, con lo que se posibilitará su demolición.

Antes de avalar la iniciativa, los ediles analizaron los informes técnicos emitidos por el Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio y por el Centro de Calidad, Patologías y Rehabilitación de Edificios de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.

Asimismo, se determina para el sector el grado de protección de entorno. La iniciativa fue remitida a la comisión de Gobierno, con las abstenciones de las edilas María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Norma López, de Justicia Social.