En el marco de la ediciòn 2021 del Cyber Monday, evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que comenzó este lunes y se extenderá hasta este miércoles inclusive, la Oficina Municipal del Consumidor planteó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar engaños.

“Le pedimos a la gente que entre a través de la página oficial, para que los pueda redireccionar a todas las empresas adheridas y van a evitar entrar a alguna página duplicada o trucha” y en tal sentido precisó que la página oficial tiene en el http una s “de seguridad, toda la información es cifrada y segura”, explicó Julia Bonifacio, titular del organismo.

Asimismo, recordó que “si compras un producto que no era lo que esperabas, se puede cancelar la compra en el plazo de 10 días” y puso como ejemplo “alguna ropa, que no es el talle que correspondía o la tela indicada”. En tanto, mencionó la necesidad de “utilizar redes de conexión privadas para no ser víctimas de piratería de datos personales”.

Sugerencias para compras seguras

Registro: completar el formulario en el sitio oficial de Cyber Monday y activar las notificaciones de los distintos rubros.

Chequear medios de pago: Corroborar con qué medios de pago se pueden obtener mejores ofertas en cuanto a la financiación de tu compra. Por ejemplo, posibilidades de pagar en cuotas con y sin interés.

Seguridad: Acceder a las firmas que participan del evento únicamente a través del sitio de Cyber Monday.

Comprar rápido: En caso de encontrar un producto de interés, se recomienda comprarlo en el momento. Si se decide volver más tarde es probable que se haya vendido porque las ofertas, en muchos, casos cuentan con stock limitado.

Organización: Para poder aprovechar las ofertas puede ser de ayuda armar previamente un listado de productos que se desea adquirir.

Seguimiento del pedido: Anotar el número de pedido y el código de seguimiento de cada envío en el momento de cerrar la compra que servirá para rastrear la misma.

Verificar las políticas de cambios y devoluciones: Cada tienda cuenta con distintas condiciones para devolver o cambiar los productos comprados.

Sobre reclamos

Bonifacio recordó que “es un derecho del consumidor poder arrepentirnos de la compra hasta 10 días posteriores a la misma” y agregó que “si se decide revocarla se debe informar al vendedor y éste deberá devolver el costo del producto y también en caso de haber utilizado el servicio de envío el del mismo”.

Vale precisar que la Oficina Municipal del Consumidor, que depende del Concejo Municipal, funciona en peatonal Córdoba 852, de lunes a viernes de 9 a 14. También se puede acceder a consumidor.concejorosario.gov.ar.