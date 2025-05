Cuatro de cada diez chicos en Santa Fe leen con dificultad

Casi el 40 por ciento de los alumnos y alumnas de nivel primario en la provincia de Santa Fe no logra leer de corrido.

Tal es el dato saliente de las evaluaciones de lectura que el Ministerio de Educación encomendó en noviembre del año pasado y que el ministro José Goity dio a conocer este jueves, no sin atribuir responsabilidad por esta falencia a las sucesivas autoridades de Educación “de los últimos 20 años”, acusó.

“Tenemos 4.500 chicos que no saben leer y 15.000 que no llegan a leer 22 palabras por minuto con un mínimo de fluidez”, señaló el titular de la cartera educativa.

“Parte del problema que tenemos, que es grave y dramático en materia de alfabetización, se explica por no habernos evaluado y llevado adelante este tipo de políticas”, demandó el ministro, junto a la responsable del relevamiento, Mariana Migliaro.

La prueba se hizo sobre 50.402 alumnos y alumnas de segundo grado en escuelas públicas y privadas de los 19 departamentos santafesinos. Consistió en examinar el desempeño de lectura de cada niño y niña al leer bloques con palabras reales, otro con vocablos inventados, y un texto al azar.

“Fue la forma de evaluar la capacidad de leer de los estudiantes con precisión; es decir de forma correcta como está escrito; la rapidez en base a cuántas palabras pueden leer en un determinado lapso, y la prosodia, la entonación con la que leen un texto”, explicó Migliaro.

La prueba concluyó en que el 38,8% de los alumnos tienen un desempeño lector insatisfactorio, un perfil pre-lector principiante 1 (19.534 estudiantes); un 36 % tiene perfil de principiante 2 (17.765 estudiantes) y el 25,2 % nivel intermedio fluido (12.256 estudiantes). “Tenemos hoy en tercer grado, alrededor de 19.000 chicos y chicas con dificultades severas en lectoescritura, y esto es el resultado de la degradación de la educación en los últimos 20 años”, sumó Goity al respecto.

En el corte sociodemográfico, los mayores problemas se presentan en alumnos de sectores pobres. "No hay ninguna razón para que los chicos no sepan leer y escribir. Ni siquiera en condiciones socioeconómicas vulnerables. Tenemos la obligación de hacer que lean y escriban perfectamente, y es lo que queremos poner de relieve. Sabemos que hay situaciones de vulnerabilidad, que el nivel económico impacta en el aprendizaje, pero no hay ninguna razón para que imparte de ninguna manera en la lectura y escritura”, acotó el ministro.