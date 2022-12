La empresa Nóblex deberá devolver 1 millón de dólares en caso de que Argentina se consagre el próximo domingo en Qatar. La extraordinaria suma tiene que ver con una campaña promocional que la firma de televisores ofreció a sus clientes con el objetivo de incrementar sus ganancias.

"Ai Argentina gana el Mundial, Nóblex te devuelve tu dinero”, fue el slogan de lanzamiento que invitaba a la compra de televisores Smart de 65 y 75 pulgadas. En caso de que se cumpla el sueño mundialista, habrá reembolso por la totalidad del monto abonado.

La campaña tuvo su origen durante 2017, cuando la selección peleaba por ingresar al Mundial de Rusia. En ese entonces la condición para devolver el dinero era que Argentina no clasificara a la máxima competencia. La firma no tuvo que reintegrar los montos y la campaña fue un éxito.

En la previa a Qatar, la gerencia de Nóblex pateó el tablero y decidió impulsar nuevamente la promoción durante un día, nada más ni nada menos que el 30 de octubre, la fecha de nacimiento de Diego Armando Maradona.

"Es imposible no ilusionarse con esta Selección. Por eso, lanzamos #PagaDios"; "Presentamos la promo #PagaDios para los verdaderos creyentes de la Selección"; "Llevarse un TV de arriba es cuestion de fe"; "El @gerentedenoblex no pierde la fe y vuelve a jugársela. Cómo no ilusionarse con esta Selección", fueron algunas de las consignas.

Ese día vendieron 530 televisores, 300 unidades de 65 pulgadas por un valor de $ 280.000, y 230 de 75 a $ 350.000 cada una. El ingreso proveniente de la promo superó el millón de dólares, cifra equivalente a un tercio de las ventas anuales, pero en un dia.

Consultado por un portal de noticias sobre que pasará si la Selección gana la Copa del Mundo, el directivo de Nóblex sostuvo: "Lejos de ser una carga o un compromiso, nosotros lo veríamos como una celebración".