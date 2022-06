En el marco de la escasez de gasoil, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario llevaron tranquilidad y aseguraron que, al momento, la situación para el transporte urbano de pasajeros de la ciudad no es "crítica" debido a la realización de compras programadas. Sin embargo, advirtieron complicaciones en caso de que el escenario se extienda.

"Al momento no tenemos novedades de que sea tan critica la situación para el transporte urbano. Lo que puede pasar es que se agrave si esta situación se extiende, inclusive para el ciudadano común. Si bien las empresas trabajan con compras programadas, esto no quiere decir que no pueda haber un problema", expresó a los medios Sergio Copello, secretario General de UTA Rosario.

Por otro lado, se refirió al proyecto de Ley Federal de Transporte que busca equilibrar los subsidios entre el AMBA y el resto del país: "El problema de fondo es el proceso inflacionario. Si se dan más millones de pesos en subsidios pero la inflación sigue en alza ese dinero no va a alcanzar. Y si las partidas de este mes no se entregan vamos a tener problemas. No hay certidumbre ni precisión y es muy difícil establecer un cronograma de cobro y una cierta estabilidad para la actividad".

En relación al acuerdo paritario del sector, Copello subrayó que "al momento se está cumpliendo". "Las sumas no remunerativas han sido liquidadas y esperamos no tener problemas para cobrar la escala vigente. En junio alcanzamos un 38 por ciento por lo cual el proceso inflacionario estaría medianamente cubierto", cerró el gremialista.