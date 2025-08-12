La Provincia realizó este martes la primera parte del 13er. sorteo de Nido, los créditos hipotecarios impulsados junto al Banco Municipal, que ofrecen la tasa de interés más baja del país. En esta oportunidad se sortearon 212 nuevos créditos -62 para La Capital y 150 para Rosario-. Los resultados se pueden consultar ingresando a la web.

Cabe señalar que este miércoles se completará este 13er sorteo de Nido con la asignación de 188 créditos que se distribuirán entre los departamentos Garay, 9 de Julio, Belgrano, San Cristóbal, San Javier, Vera, Caseros, Iriondo, San Jerónimo, San Justo, Constitución, San Martín, Las Colonias, General López, San Lorenzo, Castellanos y General Obligado.

Inscripción abierta

Durante la actividad de este martes, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, anticipó que “las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en la web oficial” y que “quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en un sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias”.

En este sentido, cabe señalar que de los sorteos pueden participar aquellos que residan en la provincia de Santa Fe desde antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán hacerlo personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y quienes no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a los Créditos Nido.

La tasa

El sistema cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisici��n de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización.

La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.