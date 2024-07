Tras el lanzamiento de los Créditos Hipotecarios Nido, en las primeras 24 horas se registraron 4.811 personas para acceder al beneficio que ofrecen, en una iniciativa conjunta, el Gobierno provincial y el Banco Municipal con el objetivo de brindar un acceso sencillo a créditos para construir, adquirir o finalizar un hogar.

La iniciativa cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

El director provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), Lucas Crivelli, explicó que previamente a realizar la inscripción “es necesario contar con la documentación e información requerida” y que “no es necesario realizarla de manera apresurada ya que no es por orden de llegada. La inscripción permanece abierta, lo que tiene son cortes parciales. Quien se escribió en julio y no salió sorteado, digamos, en el sorteo del 7 de agosto, ni como titular ni como suplente, no necesita volver a inscribirse, va a estar".

"Y aquel que salió sorteado como suplente pero no fue convocado, también va a estar, no necesita un proceso de reinscripción. Aquellas personas que en julio no se escribieron y quieren hacerlo en agosto, no tendrán problema, el último día hábil de agosto habrá un nuevo corte y el quinto día hábil de septiembre se sorteará y así sucesivamente hasta agotar el monto total que tiene el programa dispuesto para créditos”, sumó.

Primera convocatoria

Esta primera convocatoria cierra el 31 de julio, fecha hasta la cual se podrán completar los formularios de manera online. Luego, el 7 de agosto se realizará el sorteo entre los postulantes considerados “aptos” para acceder los créditos, que están disponibles en todo el territorio provincial.

Podrán acceder a los créditos Nido todas aquellas personas que residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder a los créditos aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

Detalles

Los créditos hipotecarios NIDO tendrán un plazo de repago para quienes los soliciten con el objetivo de la adquisición y construcción de viviendas de 20 años y para lo que es terminación, 5 años de plazo. El monto máximo a lo que cada persona podrá aplicar será hasta $ 100 millones para acceso a la vivienda y $ 25 millones para terminación.

La cuota será una cuota en valor UVA más 4,2 % para la demanda general y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el BM, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Por otra parte, con el objetivo de facilitar el acceso a los créditos hipotecarios Nido, se creó un sistema de codeudores para aquellos casos en que una persona puede aplicar al crédito pero sus ingresos no les permitan. Entonces, podrá conseguir hasta tercer grado de consanguinidad a los codeudores de ese crédito. Esto permitirá que los montos de los créditos estén mucho más cercanos a los que son los montos reales de lo que son construir una vivienda o comprar una vivienda.

Cada departamento de la provincia de Santa Fe tendrá un cupo asignado para poder acceder a los créditos hipotecarios Nido. Aquellos santafesinos y santafesinas que deseen inscribirse deberán hacerlo ingresando al formulario disponible de manera online, deberán postularse ingresando las características del crédito a solicitar y el lugar de la provincia donde reside, tras lo cual recibirá un correo de confirmación.