Desde que se habilitó en agosto de 2022 el mecanismo de denuncia ciudadana, por medio del cual cualquier persona que tome conocimiento de un hecho que a simple vista representa una falta puede denunciarlo a través de la web rosario.gob.ar, ya se recibieron más de 5.000 denuncias de este tipo, de las cuales más del 50% fueron admitidas. Eso generó el juzgamiento de las personas infractoras y en la mayoría de los casos, la adhesión al pago voluntario cuando se admite por el tipo de falta.

El mecanismo, implementado en el marco del nuevo Código de Convivencia aprobado en el mismo año, requiere tener habilitado el perfil digital, informar el día, hora y lugar del hecho, hacer una descripción de lo sucedido y adjuntar como prueba alguna foto o mencionar testigos del hecho. Por supuesto que se preserva la identidad del denunciante bajo todo concepto.

A la fecha se recibieron 5.189 denuncias ciudadanas y 512 fueron durante los primeros meses de 2025. Actualmente se pueden denunciar hechos de estacionamiento indebido (4.830 casos), terrenos baldíos (284 denuncias), discriminación (44) y acoso sexual callejero (31), en tanto a partir de abril se habilitaron las denuncias por faltas de tránsito.

Del total de denuncias admitidas en estos casi tres años de vigencia, 2.467 corresponden a estacionamiento en lugar prohibido, con la siguiente distribución entre las más reiteradas:

898 por estacionar sobre vereda

576 por obstruir cochera

204 por estacionar en lugar reservado para discapacitados

134 en parada de colectivo

106 sobre la senda peatonal

91 en parada exclusiva de transporte escolar

89 en ochava

71 obstruyendo rampa para discapacitados

67 sobre cordón amarillo

60 sobre mano no permitida

En más de 850 casos de las denuncias admitidas por estacionamiento, luego el infractor decidió realizar el pago voluntario de la multa, mientras que 235 fueron resueltas a partir de un juzgamiento, 453 fueron juzgadas en rebeldía, y 16 fueron canceladas en un Registro Automotor. Quedan vigentes 690 que deberán ser regularizadas para no pasar a ser juzgadas en rebeldía.

En cuanto a las desestimaciones, pueden ser por tres factores: por falta de prueba o prueba insuficiente; porque se haya constatado el labrado de actas de infracción por personal del área competente, y por derivación o intervención a la Dirección General de Tránsito en situaciones de vehículos abandonados.

Del total de denuncias realizadas, el 68% corresponden al distrito Centro, el 12% al distrito Norte, el 7% al distrito Sur, el 6% al distrito Noroeste, el 4% al distrito Oeste, y el 3% al distrito Sudoeste.

Cabe destacar que una vez recibida la denuncia por la Fiscalía de Faltas de la Municipalidad de Rosario, se analiza la prueba y de ser admitida se dictamina y se remiten las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas, para que citen a juzgamiento a la persona presuntamente infractora. Tanto en el supuesto de denuncia admitida, como en el caso contrario, se le responde detalladamente a la persona denunciante para que esté informada de lo ocurrido con su denuncia.

Al ser realizada a través del perfil digital queda debidamente identificada la persona denunciante, atento a que no se admiten denuncias anónimas, no obstante nunca se revelan datos personales de quien denuncia, que además no es parte del procedimiento.