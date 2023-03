Los meteorólogos aseguran que la ola de calor está pasando, aunque la humedad no permite apreciarlo. De uno u otro modo, una de los efectos no deseados son los inexorables cortes de energía y bajones de tensión que acribillan en los últimos días buena parte de la geografía rosarina. Y como derivación, una avalancha de denuncias y reclamos ante la Oficina Municipal del Consumidor por averías en electrodomésticos causados por esas falencias del servicio eléctrico.

“Estamos recibiendo bastante denuncias en estos últimos días por los cortes prolongados que se están dando, sobre todo, en el micro y macro centro y zona norte”, señaló Antonio Salinas, titular de la entidad, en diálogo con Rosarioplus.com.

Según indicó el militante de Ciudad Futura, a partir de la intervención del servicio eléctrico en diferentes barrios se dispararon las denuncias por electrodomésticos rotos o falta de suministro por tiempo prolongado.

“Estamos acompañando algunos expedientes sobre artefactos dañados por los cortes o los picos de tensión, y tenemos audiencias con el departamento legal de la EPE para que procedan a resarcir esos daños”, afirmó Salinas.

Respecto de los reclamos por los cortes reiterados o extensivos, el titular de la Oficina Municipal del Consumidor comentó que el organismo se encuentra recepcionando los números de gestión de reclamo de los usuarios para realizar una presentación colectiva por la situación.

Según el artículo 30 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, “cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30) días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento de la factura”.

“Lo que siempre recomendamos es que los usuarios tienen que dejar registro del corte en las líneas gratuitas de atención de la EPE y solicitar el número de gestión de reclamo”, concluyó Salinas.

Los interesados en dejar su reclamo por los cortes de luz en la Oficina Municipal del Consumidor pueden comunicarse al 0800 666 8845 o enviar un mail a: oficinaconsumidor@concejorosario.gov.ar.

¿Qué dice la EPE?

La Empresa Provincial de la Energía en su página web explica cómo proceder ante estas situaciones.

La distribuidora eléctrica indica que el reclamo vale para quien sea cliente del servicio. En ese caso, la persona debe presentarse en la oficina comercial más próxima con la siguiente documentación para iniciar el trámite:

Formulario para recepción de reclamo, debidamente completo en la parte reservada al cliente (toda la sombreada), que puede bajarlo desde esta pagina o solicitarlo en las Oficinas Comerciales.

Documento Nacional de Identidad

Original de comprobante presupuesto ó factura por reparación ó restitución, del bien o instalación dañada, por cada una que se reclame. Las facturas o presupuesto presentados deberán contar con membrete que identifique claramente al responsable emisor.

Esa es la documentación mínima y necesaria para iniciar el reclamo. La empresa aclara que “ante la falta de uno de esos documentos no podrá iniciar el tramite”. También el damnificado puede ampliar su información con documentación que considere necesaria (acta notariales, denuncias, fotografías, etc.)