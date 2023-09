Médicas de todo el país anunciaron en los últimos días la incorporación de un “bono complementario no reintegrable” que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan alcanzar el piso de 6 mil pesos por consulta. En este marco,desde la Asociación Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de Rosario aseguraron que “la situación de los médicos es realmente dramática” y responsabilizaron a las prepagas y obras sociales.

“Nosotros no somos los que establecemos este cobro al afiliado, no porque no estemos de acuerdo sino porque entendemos que hay un contrato firmado que hay que respetar”, sostuvo en Si989 Eduardo Javkin, vicepresidente de la Asociación. Sin embargo, subrayó que “la situación de los médicos es realmente dramática”.

"Han visto caer sus aranceles a niveles insólitos y las obras sociales y prepagas no hacen nada por resolverlo, al contrario, se ponen cada vez más rígidas. Con todos los costos que implica mantener un consultorio, un médico hoy no llega cobrar 2 mil pesos la consulta. Y la cobra 90 días después.

Y sumó: “Nosotros preferimos siempre el diálogo pero debemos reconocer que el sistema está desfinanciado. Todo el sistema de salud privado se sostiene con el 9 por ciento del salario en blanco de un trabajador. Es decir que se percibe entre 10 y12 mil pesos por afiliado. El costo de la atencion salud está dolarizado, tanto los insumos como los medicamentos”.

Asimismo, Javkin subrayó que los sanatorios “no podemos cobrar -un plus- como los médicos. Estamos obligados a renegociar permanentemente con las obras sociales. Aquí lo que está en juego es el ingreso de los pacientes, que normalmente es bajo”.

