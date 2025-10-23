Copa Argentina en el Gigante: cortes y desvíos

Con motivo del partido de fútbol que por la semifinal de la Copa Argentina disputarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Junior este jueves desde las 21.10, se diagramó un amplio operativo que incluye ordenamiento vehicular y cortes en el tránsito en las arterias lindantes al estadio Gigante de Arroyito.

Según lo informado por la Secretaría de Control y Convivencia municipal, durante la jornada deportiva se realizarán interrupciones de tránsito desde las 16 en el sector comprendido por las calles Almafuerte, Leguizamón, Avellaneda, Centenario y De Los Trabajadores. En tanto, el estadio abrirá sus puertas desde las 18.

Desde la Secretaría de Control y Convivencia se solicita tener presente la información para evitar inconvenientes en el tránsito. De no ser indispensable, se recomienda no circular por la zona, tanto al comienzo como al final del partido, y, en caso de ser necesario, hacerlo con precaución. La circulación se normalizará tras finalizar el encuentro.