Los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli decidieron, este miércoles, rechazar la propuesta que la empresa había realizado en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para destrabar el conflicto.

“La propuesta era bastante insuficiente en función de la necesidad de los trabajadores”, afirmó Pablo Cerra, abogado de la UOM. La oferta consistía en el pago en tres cuotas de la deuda salarial (aproximadamente cuatro meses) y en retomar la producción con un régimen de suspensiones sin contraprestación de ingresos.

“Se valora que por lo menos se haya retomado la voluntad de diálogo, pero esperamos que la empresa mejore la propuesta”, indicó el letrado.

De esta forma, el próximo martes se llevará a cabo una nueva audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo para intentar un acuerdo entre las partes.