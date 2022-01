Este miércoles se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo provincial la audiencia por el conflicto que afecta a trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Axel. Desde la Uom destacaron que la empresa se sentará a negociar ante el reclamo de los empleados.

Los operarios denunciaron que la firma con base operativa en la Zona Parque Industrial Rosario en el límite con Pérez abonó premios y horas extras sin los aportes correspondientes. También aseguraron que la firma desafectó a trabajadores que reclamaron por esta situación.

Tras la audiencia de esta mañana, Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, quien intervino para defender a los trabajadores, aseguró que “la empresa se comprometió a negociar los reclamos” y pasaron a un cuarto intermedio hasta el 25 de enero.

En diálogo con Rosarioplus.com, el letrado aseguró que se restablecieron los premios y deslizó que “si bien no se blanquearon, el tema no está resuelto pero la gente no perdió plata”. Según indicó, en la planta trabajan uno 80 operarios efectivos y otros 40 contratados.

“La empresa se comprometió a sentarse a negociar en las mismas condiciones que arrancamos. No pensábamos que lo íbamos a conseguir tan rápido por el tipo de empresa. El tema aún no está resuelto, pero estamos contentos con el avance”, aseguró Cerra.

Antes de la audiencia, los trabajadores reclamaron frente a las puertas del parque industrial que está sobre la Avenida de las Palmeras a los efectos de expresar el repudio por la conducta asumida por la patronal.