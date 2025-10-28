La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal aprobó este lunes el requerimiento de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (ATTI) para prorrogar por un año el plazo de vigencia de las unidades modelos 2013.

El sector taxista fundamenta el pedido, que busca mantener en circulación modelos con más de 10 años de antigüedad, dada la imposibilidad económica de renovar las unidades.

Paralelamente se acordó el pedido de la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (ATTYR) para eliminar el requisito de renovación de derecho de explotación de taxi; pedido de igualación total y formal de licencias de taxi; y equidad de relaciones entre titulares. De esta forma se elimina la distinción entre licencias y derechos de explotación.

Ambas iniciativas serán puestas a consideración del Ejecutivo Municipal, que tendrá que considerar el pedido del sector ante el crecimiento de las apps de transporte como Uber y Didi.