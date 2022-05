Con motivo del Censo 2022, el gobierno nacional determinó que este miércoles será feriado nacional, con la particularidad de que quedará suspendida toda actividad comercial y recreativa en Argentina. La decisión busca desalentar la salida de las personas de sus casas para que permanezcan allí en el momento en que los censistas pasan a efectuar el trámite correspondiente. Rosario no será la excepción, y la actividad comercial tendrá un movimiento absolutamente atípico durante la jornada.

En diálogo con Sí98.9, el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Juan Gómez, ratificó que no habrá actividad comercial entre las 0 horas y las 20 del miércoles. “La ley estipula que no se pueden realizar actividades comerciales, ni supermercados, ni bares, ni panaderías”, explicó. Esta semana, Daniel García, uno de los coordinadores del Censo 2022 de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (Deie), fue claro sobre la actividad en grandes cadenas y dijo: “Los comercios a gran escala como centros comerciales (shoppings) y supermercados no van a abrir".

Por otra, parte, el secretario gremial de Empleados de Comercio, indicó que por el momento no recibieron ningún tipo de denuncia sobre empleados que fueran convocados a trabajar como una jornada de trabajo habitual. “En el caso que ocurriera, vamos a trasladar el reclamo al Ministerio de Trabajo”, deslizó.

De acuerdo al artículo 4 de la ley 24.254, toda infracción será sancionada de acuerdo con las normas en vigencia relativas al trabajo en el día feriado.

La nota completa: