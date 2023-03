Comienza a funcionar SUBE en la ciudad: lo que hay que saber

Desde este lunes los usuarios que utilicen el sistema de transporte urbano de pasajeros podrán abonar el boleto con la Tarjeta SUBE. La llegada de este nuevo sistema al servicio público de la ciudad responde a un trabajo en conjunto de la Municipalidad de Rosario y del Ministerio de Transporte de la Nación para que rosarinos puedan acceder a sus beneficios.

Cabe destacar que desde hace varias semanas se están instalando las nuevas máquinas validadoras en las unidades del transporte con el objetivo de alcanzar la totalidad de la flota en el menor tiempo posible. De esta manera, los usuarios dispondrán de dos canceladoras a bordo, dado que los sistemas de pago, Movi y SUBE, convivirán por al menos 120 días hasta la migración definitiva.

El sistema contará en principio con 760 puntos de recarga, 729 máquinas validadoras (y 52 más de repuesto) y 89 terminales automáticas SUBE (a las que se sumarán 20 más en el corto plazo).

Quienes cuenten con tarifa social asociada a su nueva tarjeta podrá abonar su viaje con el descuento del 55% del valor de la tarifa. Vale remarcar que los beneficiarios del Boleto Educativo Gratuito, Medio Boleto Estudiantil y otras franquicias vigentes, podrán seguir utilizando su tarjeta Movi con los beneficios vigentes.

En lo que respecta a la Red de carga SUBE, se podrá realizar también las recargar a la tarjeta en los Centros de Atención al Usuario de Movi, los cuales se ubican en distintos puntos de la ciudad. Los lugares están marcados en la página web del Ente de la Movilidad de Rosario.

Todo lo referido a las recargas en comercios, ubicaciones, horarios, recarga online y la compra del plástico de SUBE se puede consultar online. Para más información, se encuentra disponible la línea 147 de Atención al Ciudadano, o en la web de la Municipalidad.

“Lo que realmente distingue este sistema es el atributo social, logrando descuentos del 55 por ciento en el valor de la tarifa y sin perder los beneficios actuales que tiene el sistema Movi. Así, el subsidio que otorga el Estado Nacional con la implementación de la tarjeta SUBE va directamente al vecino y la vecina, sin intermediaciones, brindando mayor conectividad y accesibilidad al transporte público a todos los rosarinos y rosarinas”, valoró el ministro de Transporte de la Nación, el rosarino Diego Giuliano.

Registración

El miércoles 22 de febrero comenzó la campaña de registración para que aquellas personas beneficiarias de determinados programas sociales del Gobierno Nacional puedan acceder a la tarifa social, y de esta manera, obtener el descuento del 55% del valor de boleto. En estas primeras horas, más de 6.000 vecinos realizaron el trámite y están en condiciones de acceder a este beneficio.

En esta primera etapa, el proceso de registro está dirigido a personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo, Seguro por desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Progresar, Programa Potenciar Trabajo y Pensiones No Contributivas.

Quienes ya cuenten con una tarjeta SUBE, esté o no registrada, no deben realizar ningún trámite y están en condiciones de utilizarla. Es importante destacar que estudiantes, docentes, jubilados y todas las demás franquicias vigentes (BEG, Medio Boleto, Mayores de 69 años, Discapacitados, etc.), podrán seguir utilizando el beneficio en sus tarjetas Movi, sin necesidad de realizar ningún trámite en esta primera etapa.

Los rosarinos que pertenecen a este universo de beneficiarios (otorgado por Anses) podrán acercarse con su DNI a cualquiera de los 6 puntos establecidos en cada uno de los distritos.

La atención de 8 a 16 todos los días hábiles, en las siguientes direcciones: Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080) CMD Norte (Warnes 1917) CMD Noroeste (avenida Provincias Unidas 150 bis) CMD Oeste (avenida Presidente Perón 4602) CMD Sudoeste (avenida Francia 4435) CMD Sur (avenida Uriburu 637) Quienes ya posean una tarjeta SUBE tendrán la opción de registrarla a su nombre en dichos lugares, o de manera online.