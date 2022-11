Comerciantes del microcentro afectados este martes por un extenso apagón que comenzó a las 11 de la mañana y finalizó pasada la medianoche, reclaman a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que difunda entre los locales de la zona la posibilidad de conectarse a la megaobra que finalizó en 2016 en peatonal Córdoba para evitar que con las altas temperaturas la conexión vuelva a colapsar.

"Nos sorprendió el corte, no lo esperábamos porque todavía no inició la temporada de picos de consumo. De hecho, vamos a iniciar una campaña de sensibilización para un uso responsable de energía en los comercios del área central, por ejemplo para que no tengan la puerta abierta con el aire acondicionado prendido. Es algo que hacemos todos los años", señaló en Si989 Fabio Acosta, presidente Asociación Casco Histórico de Rosario.

Sobre lo ocurrido este martes, explicó que "sorpresivamente salieron de línea 11 transformadores. En la zona de Santa Fe al 1100 hubo un problema media tensión que dejó a 700 usuarios sin energía hasta la madrugada. Vecinos y comerciantes la pasaron muy mal porque perdieron el día. Desde la EPE declararon un plan de contingencia para lo que se viene y esperamos que así sea".

"Se han hecho muchas obras en el centro para solucionar definitivamente los cortes, como esa gran megaobra finalizada en 2016 sobre la peatonal Córdoba. La gran mayoría de los frentistas no esta conectada a esa línea. Por eso elevamos una nota a la EPE para pedir que les informe que se pueden conectar de forma gratuita, porque el sistema esta muy estresado con la línea anterior".

"El verano va a ser muy tórrido y necesitamos que los comercios estén abiertos para las fiestas", cerró Acosta al tiempo que adelantó que el próximo 17 de diciembre se realizará una nueva edición de La noche de las peatonales. "Hay que reconocer que la municipalidad no le soltó la mano al centro", agregó al respecto.