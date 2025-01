Pasada la Navidad, la Cámara de Jugueteros de Rosario y el Centro Comercial calle San Luis aguardan con expectativas las ventas por Reyes Magos, que este año cae lunes. Al ser un día que complica a los comercios, anunciaron que abrirán las puertas este sábado hasta las 18 y también lo harán el domingo hasta las 14.

“En diciembre superamos las expectativas después de meses complicados, después de un flojo Día del Niño y un flojo Día de la Madre. En noviembre fue levantando y Reyes viene bien. Tenemos mucha expectativa para este fin de semana. El sábado haremos jornada extendida y el domingo muchos comercios abrirán”, señaló el presidente de Centro Comercial Calle San Luis, Miguel Rucco, a los medios.

Y sumó: “en algunos lugares del mundo la de Reyes es la fecha más importante, queremos que lo sea acá en Rosario también”.

Por su parte, Diego Cuenta, presidente de la Cámara de Jugueteros de Rosario, sostuvo que “el 2024 fue un año muy difícil, se tuvo que aplicar mucha ingeniería financiera, hicimos todo lo posible para acomodar descuentos y financiación”.

Con respecto a lo que más buscan los rosarinos, indicó que “ya no está ‘el’ juegue de la temporada, se ha diversificado mucho”. “Los chicos ya no miran canales abiertos, hoy miran YouTube, Netflix, TikTok entonces piden lo que ven. Por ahí piden juguetes de Turquía que acá no existen. Los personajes como Frozen y El hombre araña son los caballitos de batalla, siempre están a la cabeza de las ventas”, agregó.