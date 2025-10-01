Comenzó a regir la nueva forma de estacionar en el centro: cuáles son los cambios

La Municipalidad de Rosario comenzó a implementar, este miércoles, el estacionamiento paralelo al cordón en sectores del centro que hasta ahora estaba a 45°, con el objetivo de mejorar el flujo del tránsito. Además, se habilitarán boxes destinados al estacionamiento de motos para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones sobre la vereda.

Desde el miércoles 1° de octubre entrará en vigencia dicha modificación, que ofrece respuesta a las necesidades planteadas por vecinas y vecinos. Teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor en Rosario, se propone un cambio de disposición en algunas calles del área central con la finalidad de mejorar las condiciones del tránsito al generar más espacio de circulación en la calzada, eliminando el estacionamiento a 45°, lo cual reduce los tiempos y las interrupciones propias de las maniobras necesarias para estacionar. Cabe señalar que todos los vehículos cuentan con elementos de seguridad para una detención segura en calles con pendiente.

Previo a la implementación, todas las calles afectadas estuvieron intervenidas con recambios de señalética y nueva demarcación, lo que permite mejor visibilidad y dinámica del uso del espacio. Asimismo, este plan está siendo acompañado con divulgación e información por parte de equipos de Cercanía para las y los habitantes de dichas zonas.

Pasan de 45° a paralelo al cordón los siguientes tramos y cuadras:

Córdoba entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas

Mendoza entre Alem y Ayacucho

Ricardone entre Corrientes y Mitre

San Martín entre Urquiza y Catamarca

Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

Colón entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero

Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad

Alem entre Rioja y San Juan

1° de Mayo entre San Luis y Rioja

Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

Catamarca entre San Martín y Sarmiento

San Luis entre 1° de Mayo y Alem

San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

Estacionamiento para motos

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones.

Además, se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinas y vecinos y a las actividades que se desarrollan en el entorno de: