El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido este lunes al mediodía al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad de Lomas de Mirados, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Berni fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de de la avenida Juna Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros de del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

“Toda mi vida di la cara, estas cosas se arreglan así cara a cara”, sostuvo. “Se piensan que no me duele, me duele como a ustedes. Por eso vengo acá”, le dijo a unos manifestantes mientras lo increpaban después de las agresiones. “Tienen razón cómo no van a estar así si les mataron a un compañero”.

El crimen ocurrió esta madrugada de lunes en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Un chofer de la línea 620 de colectivos que estaba a punto de jubilarse fue asesinado de un tiro en el pecho por delincuentes que subieron a robarle a los pasajeros y que, antes de huir, se tirotearon con un efectivo de la Policía de la Ciudad que viajaba a bordo.

Horas después, un joven fue detenido como presunto autor del disparo que mató a Daniel Barrientos (65), mientras secuestraron un auto quemado que se sospecha que fue el utilizado por los asaltantes para escapar y un arma con la que habrían matado al chofer.