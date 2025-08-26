Tras las denuncias por corrupción que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) pidió la recomposición de las pensiones suspendidas y la suspensión de auditorías.

A través de un comunicado, la entidad provincial expresó su “preocupación” y solicitó a los organismos del sector de discapacidad “plena transparencia en sus acciones, en pos de garantizar los recursos y garantías constitucionales que promuevan la defensa de los derechos de los ciudadanos con discapacidad, sus familias y trabajadores”.

Asimismo, se exige la continuidad de los pagos por las prestaciones brindadas, la recomposición de las pensiones suspendidas, a las que calificaron como “vitales para el bienestar y calidad de vida de las personas”, y la suspensión de auditorías hasta que se restablezca un orden en la organización de las políticas públicas.

“La emergencia en discapacidad es un pedido justo y legítimo. Así como venimos trabajando desde hace tiempo por su aprobación e implementación, hoy nuestro reclamo se enmarca en reconocer que el camino que hemos recorrido ha sido coherente y digno de ser merecido”, señaló Julieta Cola, integrante de Apridis.

Finalmente, reafirmó que la ley de emergencia en discapacidad (aprobada por el Congreso, vetada por Milei y luego derogado el veto en Diputados) “es y debe ser la construcción política que el pueblo argentino se merece, por los niños y niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, sus familias y trabajadores”.