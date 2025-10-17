Cococcioni: “Acá manda el Estado, no la delincuencia"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni y el fiscal penal César Cabrera supervisaron este viernes el derribo del búnker de venta de estupefacientes número 50 en la ciudad de Rosario y el 78 en la provincia desde que se promulgó la Ley de Microtráfico.

La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre calle Presidente Roca 5173, en barrio Tiro Suizo de Rosario. “Vamos siempre contra los puntos de venta de estupefacientes en los barrios, con una política criminal para terminar con los hechos que provocan violencia”, afirmó en el lugar el ministro Cococcioni.

El funcionario valoró “la política de inactivación de estos lugares” porque “ya había tenido varias oportunidades y siempre terminaba siendo apropiado por los delincuentes”, por lo que se tomó la decisión de “venir a inactivarlo físicamente: lo derrumbamos”. Al mismo tiempo, Cococcioni destacó que se trató del “búnker número 78 inactivado en la provincia desde que se puso en marcha la Ley de Microtráfico” y seguramente “cumplamos los dos años de la ley superando el centenar”.

“Es un trabajo que no nos permite relajarnos porque detrás de cada búnker hay organizaciones de delincuentes que siguen intentando hacer pie en los barrios, adueñarse del territorio y querer mostrar que ellos mandan”, remarcó el ministro, ante lo que desafió: “Tenemos que mostrarles que acá manda el Estado y no la delincuencia”.

Por su parte, el fiscal Cabrera detalló que la historia de la vivienda estuvo siempre relacionada con “grupos delictivos desde hace 10 años”, siendo cooptada desde el origen de la construcción del inmueble “por la banda de ‘Los Gorditos’ que en su momento la utilizaron de centro de distribución y acopio de estupefacientes hasta que los miembros de dicha banda fueron condenados”. Sin embargo, según contó el funcionario, “no dejó de ser un lugar utilizado por la organización, a través de terceras personas”, por lo cual, “durante este año se produjeron varios hechos de inseguridad con armas de fuego, se dieron denuncias por venta de estupefacientes, generando inseguridad para todos los vecinos”.

Ante esta situación, Cabrera mencionó que se llevó adelante “un relevamiento y logramos cerrar la vivienda”. Posteriormente, en el mes de septiembre, “habían vuelto a ingresar tras romper la puerta con una amoladora para volver a utilizar el lugar con fines delictivos”, detalló el fiscal y reconoció “hasta que logramos que la Justicia tome la decisión, en el marco de la Ley de Microtráfico, de llevar adelante la inactivación a través del derribo, del inmueble para terminar con este lugar y darle seguridad a los vecinos de Tiro Suizo”.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.