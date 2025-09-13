Agentes de la Dirección de Control de Proximidad clausuraron preventivamente una fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno en la zona de barrio San Francisquito, en el distrito sudoeste. El galpón funcionaba sin ningún tipo de habilitación ni condiciones de seguridad y gran cantidad de material altamente inflamable.

La clausura se produjo luego de que, en el marco de gran cantidad de denuncias de vecinos por ruidos molestos, una inspección de la Secretaría de Control detectara que el galpón no tenía ningún tipo de habilitación pese a que funcionaba las 24 hs, según reconocieron en el lugar. El hecho se pudo comprobar después de varias visitas a la propiedad.

Asimismo, en el inmueble también se halló gran cantidad de material altamente inflamable junto a instalaciones de seguridad y eléctricas muy precarias. Lo que incluyó, por caso, un tablero de luz en condiciones muy defectuosas. En ese marco es que la clausura también se establece para preservar la integridad física de los trabajadores.

Las actas correspondientes se elevaron al Tribunal Municipal de Faltas para que determine la sanción correspondiente.