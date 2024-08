Clausuran dos chatarrerías y arrestan a nueve personas

Inspectores de la Municipalidad de Rosario con agentes policiales allanaron durante la noche del jueves dos chatarrerías situadas en Empalme Graneros, en plan de perseguir la compraventa de autopartes y metales de procedencia ilegal. Como saldo, nueve personas marcharon demoradas a sede policial y serán imputadas. Además, hubo un par de armas secuestradas y la clausura de ambos establecimientos.

Una brigada de la Secretaría de Control y Convivencia municipal, con apoyo policial y orden de allanamiento, irrumpieron de noche en el predio de Génova 2099, donde funciona una chatarrería conocida en el ámbito de la compraventa de repuestos. Se encontraron dos armas no registradas, autopartes y cobre cuya procedencia legal no fue acreditada. Además, como el lugar no contaba con habilitación municipal, también fue clausurado.

El dueño y seis empleados fueron demorados y fichados en la comisaría 9ª.

La noche continuó a unas cuadras de allí, en la chatarrería de Campbell 850 bis, un establecimiento a cielo abierto en el que los inspectores comprobaron gran cantidad de repuestos de motos, autos y otros objetos metálicos que se presumen robados.

Se ofrecía a la venta allí diversas autopartes como discos de freno, pistones, válvulas de gas de cocina, picaportes, grifería, etc. El lugar ya había sido clausurado pero sin embargo sus dos responsables operaban igual.

El secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Diego Herrera, destacó que este tipo de procedimientos se incrementaron a partir del mes de febrero, cuando el municipio suscribió un convenio con el Ministerio de Seguridad provincial para “intensificar estos controles y trabajar en forma conjunta”. Así, se busca prevenir la actividad delictiva vinculada con la sustracción de cobre y materiales ferrosos, además de automotores.

“Queremos es cortar el robo y el vandalismo que vive el vecino día a día; el robo de cobre, de picaportes, de aires acondicionado, de medidores de luz. Y parte de eso son estos operativos, que muchas veces dan positivo”, añadió el funcionario.

En el primer semestre se contaron 65 inspecciones municipales a comercios de este rubro. De eso, hubo clausuras a 25 chatarrerías, y un decomiso de objetos robados por más de 13 toneladas, indicaron voceros del gobierno local.