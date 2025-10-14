En un contexto de cambios regulatorios y una búsqueda de escala a nivel global, Argentina ha sido elegida como sede de la primera edición del Global CannaForum. El evento, que se realizará el 15 de octubre en Buenos Aires, está diseñado exclusivamente como un espacio de negocios (B2B) y apunta a potenciar acuerdos de inversión, joint ventures y proyectos de exportación para líderes y marcas de todo el continente.

Se espera la participación de cerca de 300 personas, centrándose en la articulación entre empresas, inversores, policymakers y la comunidad científica de Latinoamérica, Estados Unidos, España e Italia. El foro marca el pulso de una industria madura que avanza más allá de los eslóganes y se enfoca en decisiones medibles.

Entre los expertos confirmados destaca Claudio Lingua, técnico electrónico nacional y titular de Hydrotronic Growth Solutions. Con una trayectoria que se remonta al autocultivo desde 2001 y a la experimentación con hidroponia desde 2010, Lingua es un desarrollador e innovador en sistemas de cultivo de alta tecnología. Su empresa es un claro ejemplo del talento y la capacidad de desarrollo local.

Impulso económico y participación en el Global CannaForum

“Nuestra actividad comienza hace 4 años de manera formal, pero mi experiencia viene desde 2001. Comencé a experimentar con hidroponia porque me gustaba la posibilidad de aplicar controladores y automatizar al 100%, muchos de los cuales tuve que armar personalmente porque no había nada en Argentina”, relata Lingua. Hoy, su compañía se dedica al desarrollo y fabricación profesional de sistemas RDWC (cultura profunda de agua recirculante) y aeroclonación, sumando cada vez más adeptos a este tipo de cultivo de precisión.

La tecnología de Hydrotronic no es solo una promesa; forma parte del proyecto más grande de Argentina y el primero aprobado por ANMAT para la producción y exportación de cannabis medicinal en la provincia de Chaco. Este hecho subraya la importancia del desarrollo tecnológico local para el sector.

Para Lingua, el crecimiento de la industria es fundamental para seguir invirtiendo en innovación. “La importancia es crucial para poder seguir apostando e invirtiendo en nuevas tecnologías. En nuestro caso, es muy costoso desarrollar productos de tanta innovación, así que es vital que la industria en su conjunto crezca. Sin dudas, será beneficioso para todos”, afirma.

Respecto a su participación en el Global CannaForum, el especialista no oculta su entusiasmo: “Es un orgullo que me hayan invitado. Me da la posibilidad de conocer referentes de la industria, conversar sobre negocios, contar lo que hacemos y cómo nuestra empresa nos posiciona como grandes referentes de la región con las herramientas disponibles que ofrecemos”. Y agrega: “Agradecer a la organización por esta invitación”.

El referente participará en el panel “Nutrición vegetal: sistemas y soluciones para clubes de cultivo”, donde compartirá su expertise sobre cómo las tecnologías avanzadas pueden optimizar la producción y la calidad del cannabis.

La tecnología RDWC: la base de un cultivo eficiente

El sistema en el que Lingua es experto, el RDWC, representa una de las tendencias más eficientes en el cultivo hidropónico. Se basa en una configuración donde las plantas, en recipientes individuales, están conectadas por tuberías que circulan constantemente agua y nutrientes.

Entre sus ventajas se destacan la distribución equitativa de nutrientes, la oxigenación constante de las raíces y la posibilidad de controlar en tiempo real parámetros cruciales como el pH y la temperatura.

Esto se traduce en cosechas más saludables, productivas y de alta calidad, siendo una herramienta invaluable tanto para instalaciones comerciales como para cultivadores especializados.

Global CannaForum 2025 - Argentina

Fecha: 15 de octubre de 2025

Ubicación: Avenida Maipú 2920, Vicente López, Buenos Aires.

Horario: 9 a.m. - 18 p.m.

Web oficial: https://globalcannaforum.com/

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuV_DihEi05rr-1ZTP8NbIiBKuMadM1W3Z_iZJoUdqEei3w/viewform

Instagram: @globalcannaforum

Acerca de Global CannaForum:

Global CannaForum es una plataforma internacional B2B creada para impulsar el negocio del cannabis medicinal, industrial y científico. Su misión es facilitar el encuentro entre los principales actores de la cadena de valor, promoviendo la inversión, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos de clase mundial en Latinoamérica.