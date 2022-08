Familiares y amigos de Santiago Maldonado, junto a organismos de Derechos Humanos y movimientos sociales, realizaron un acto en Plaza de Mayo, este lunes por la tarde, al cumplirse cinco años de la desaparición y muerte del joven artesano.

"Somos los familiares los que tenemos que transformar el dolor en lucha. La lucha y la movilización hoy son nuestra única herramienta porque el Poder Judicial que debe garantizar el Estado de derecho para la protección de los derechos de las personas se ha convertido en el garante de los intereses de los poderosos", exclamó desde el escenario, frente a los miles de presentes, Sergio Maldonado.

En este sentido, recalcó que "Santiago era consciente de ese poder" y que "sus murales, su música y sus textos dan cuenta de su lucha contra todo un sistema".

Acompañado por su madre, Stella Pelloso; su mujer, Andrea Ántico, y familiares de víctimas de violencia institucional y referentes de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas, Sergio recordó a su hermano y remarcó lo que consideró "cinco años de impunidad" del caso.

"Santiago, 'el brujo', 'el lechu', 'el anarquista', puso el cuerpo para acompañar a la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen que exigía la libertad de su lonko y reclamaba por su territorio", recordó y aseguró que "su crimen no quedará impune, seguiremos reclamando por justicia y una verdadera investigación para que se castigue a los responsables ideológicos y materiales".

Asimismo, Sergio enumeró uno a uno los nombres de víctimas de gatillo fácil y de violencia institucional, con varios de sus familiares de pie junto a él en el escenario y frente a la mirada atenta del público, que levantaron en alto cientos de imágenes con el rostro de Santiago Maldonado y gritaron tras cada nombre "¡Presente!".

Luego, la madre de Santiago agradeció por el acompañamiento y expresó: "Lo único que vengo a pedir es justicia por Santiago, a decirle a los jueces que hagan justicia pero con verdad no con mentiras, no me quiero morir sin antes saber la verdad".

Al finalizar el discurso, consultado por la prensa sobre la paralización de la causa desde hace dos años en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maldonado respondió que "no hay Estado de derecho porque hay cuatro jueces en la Corte Suprema que pueden hacer lo que se les antoja sobre 47 millones de habitantes, no tenemos algo que nos respalde, eso es muy decepcionante.

Hay falta de voluntad política y tiene que haber voluntad política porque el silencio no construye", aseveró.

"Es terrible lo que nos hicieron, nos espiaron, con mi vieja desde octubre del año pasado que no la veía y por teléfono nunca pude tener una conversación fluida porque uno no sabe si lo están escuchando o no, te queda una persecución de por vida", refirió acerca de las escucha ilegales a él y su familia.

Respecto a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, Maldonado sostuvo que ella "sabe cómo instalar una mentira, sabe cómo desaparecer y aparecer una persona, sabe cómo espiar a una familia desesperada y atravesada por el dolor".

En este sentido, el secretario de Derechos humanos, Horacio Pietragalla, señaló a Télam tras el acto que se trata de "un caso emblemático que tuvo el acompañamiento de una gran parte de la población y de los organismos de derechos humanos", pero que el Estado en aquel entonces "estuvo ausente de la peor manera".

"El accionar de gendarmería estuvo ligado a las normativas que llevaba adelante Patricia Bulrich, que sigue provocando hoy en día a la familia y esta causa", indicó el funcionario y agregó que desde la secretaría seguirán "trabajando fuertemente para que este caso no quede en la impunidad".

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois refirió a Télam: "Santiago con sus ideas, y nosotros con las nuestras, no militamos contra la represión únicamente, militamos contra la injusticia social, contra el robo de las tierras que son para los pueblos originarios y para el pueblo pobre".

En tanto, la diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, consideró "importante seguir en las calles reclamando" porque la desaparición y muerte de Santiago fue "verdaderamente un crimen de estado que se planificó, se llevó adelante por una fuerza represiva del Estado y que Patricia Bullrich sigue reivindicando y culpando a las víctimas".

Para la titular de Correpi, María del Carmen Verdú, "esta convocatoria de la familia Maldonado ha logrado confluir a todas las organizaciones y organismos de Derechos Humanos y antirrepresivas, de todos los sectores, independientemente de los alineamientos que podamos tener en otros temas; y eso es lo que da la pauta de que es un reclamo que atraviesa transversalmente a la sociedad".

En tanto, Marga Cruz, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) resaltó que "el pueblo no olvida" y puso énfasis en que la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado "y todo el daño y dolor causado a la familia tiene que ser reparado, y la única forma de repararlos es la justicia".

En este sentido, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Beatriz Capdevila destacó la convocatoria y la adjudicó a que "nuestro pueblo es un pueblo movilizado, solidario, sale a la calle".

La jornada comenzó a las 17 con presentaciones musicales de bandas y artistas como Las Manos de Filippi, Cabra da Peste, La Chilinga y el cierre a cargo de La Delio Valdez que hicieron bailar a los presentes para, como dijo Sergio Maldonado, "tener un poco de alegría en medio de tanta injusticia".

Asistieron representantes de movimientos sociales y organizaciones políticas como el Polo Obrero, Barrios de pie, La Cámpora, Nuevo MAS, La Poderosa, el Frente de Izquierda, AEDD, Correpi, CTA, ATE Capital, entre otras, que junto con personas autoconvocadas, flamearon sus banderas e hicieron ver cientos de carteles con el rostro de Santiago Maldonado para acompañar el reclamo de justicia.

La convocatoria fue acompañada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).