El histórico bar Pasaporte, ubicado en la emblemática esquina de Maipú y Urquiza, frente a la Ex Aduana y a metros de la bajada Sargento Cabral, anunció su cierre definitivo para el próximo 8 de septiembre. La noticia fue confirmada por sus dueños a través de redes sociales, donde también comunicaron que todo el mobiliario y la decoración se pondrá a la venta.

Con más de 30 años de vida en el corazón del under céntrico, Pasaporte se caracterizó por su estética cálida y nostálgica: pisos de pinotea, espejos, revistas antiguas, cuadros y lámparas de vitreaux creaban un ambiente único que convocó a generaciones de habitués.

Según el mensaje difundido, la decisión de cerrar responde a motivos personales y no a dificultades económicas, un detalle que aleja a Pasaporte de la lista de bares y restaurantes que no lograron sobrevivir a la crisis.

“Lamentablemente y debido a circunstancias particulares, debemos informarles que Pasaporte cerrará sus puertas el 8/9. Muchas gracias por acompañarnos todos estos años y los esperamos para compartir un último café”, escribieron los propietarios en su cuenta de Instagram.

La despedida llega con la posibilidad de que los visitantes se lleven un pedazo de su historia: los dueños confirmaron que todo el mobiliario y la decoración del local estarán disponibles para la venta, marcando así el fin de una era en una de las zonas más pintorescas de Rosario.