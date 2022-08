Cientos de personas se manifestaron en el Monumento en defensa del humedal

Luego de varias jornadas en las que el humo invadió Rosario y tornó perjudicial para la salud respirar en la ciudad, este miércoles a las 18 horas en el Monumento a la Bandera, cientos de ciudadanos se convocaron para pedir el cese de las quemas en las islas entrerrianas.

Sin embargo, cerca de las 17.30 horas, justamente en las islas ubicadas frente al Monumento de la Bandera, empezaron a notarse intensas columnas de humo que revelaban nuevos focos de incendio sobre el humedal. La sensación generalizada en la convocatoria fue el de una provacación orquestada por quienes llevan adelante estas quemas.

Las consignas con las que los concurrentes se acercaron fueron variadas, pero todas bajo el pedido de "basta de quemas" y el pedido de la pronta sanción de la ley de humedales que proteja el Delta del Paraná. "Que arda el sistema, no el humedal", "no podemos respirar" y "no hay planteaB", fueron algunas de ellas.

Tampoco faltó la consigna "plomo y humo, el negocio de matar". La frase que apareció primero el día lunes en el barquito de Puerto Norte y que desde el municipio se apuraron a limpiar, pero sin mucho éxito ya que en efecto multiplicador el martes apareció la misma frase en el Palacio de Leones, sede de Gobierno, La Catedral y otros lugares representativos de la ciudad.

La asamblea de autoconvocados y organizaciones ambientalistas resolvió el corte del puente Rosario - Victoria el 3 de septiembre y desde ahí sostener la lucha en defensa de los humedales.