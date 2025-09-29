Sin previo aviso y con un simple cartel pegado en la persiana, este lunes dejó de funcionar Pan y Manteca, uno de los bares más populares del Paseo del Siglo. Durante 27 años, el local fue referencia para rosarinos que se detenían en la tradicional esquina de Córdoba e Italia a tomar un café.

El motivo del cierre se debe a que los propietarios del inmueble decidieron no renovar el contrato de locación. “Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del 29 de septiembre de 2025”, expresaron los responsables del bar en el mensaje de despedida.

Sin embargo, aclararon que el final no significa un adiós definitivo. Por el contrario, ya se encuentran trabajando para reabrir en un nuevo espacio, siempre dentro del corredor céntrico de calle Córdoba, entre bulevar Oroño y Paraguay.

Mientras tanto, el local de Córdoba e Italia permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y aún no se sabe qué tipo de comercio ocupará esa esquina estratégica del Paseo del Siglo.