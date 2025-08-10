La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Guardia Provincial de Policía labraron 197 actas por alcoholemia positiva a conductores profesionales en Santa Fe durante el primer semestre de 2025. Del total, 136 se detectaron en rutas nacionales y 61 en provinciales, con San Cristóbal a la cabeza, acumulando 43 infracciones sobre la Ruta Nacional N.º 34.

La mayoría de los casos —189— correspondió a choferes de transporte de cargas, y 27 superaron el 1,01 g/L de alcohol en sangre. Dos incluso sobrepasaron los 2,01 g/L, con picos de 2,52 g/L y 2,29 g/L. “Los controles salvan vidas y vamos a sostenerlos con firmeza”, afirmó el secretario de la APSV, Carlos Torres, remarcando la responsabilidad que implica la conducción profesional.

Mes a mes, la cifra de infracciones mostró oscilaciones: enero registró 29 casos, febrero 35, marzo 37, abril 26, mayo alcanzó un pico con 44 y junio volvió a 26. Los operativos se concentraron especialmente en rutas de alto tránsito como la RN N.º 11 y la RN N.º 34, que juntas sumaron 90 actas.

En cuanto a los dosajes, 113 infracciones fueron por niveles entre 0,1 y 0,5 g/L, mientras que 57 estuvieron entre 0,51 y 1 g/L. Los casos extremos incluyeron un taxista con 1,33 g/L en la RN N.º 11 y un camionero con 2,52 g/L en la RP N.º 16. “Son cifras que preocupan y muestran un riesgo alto en el transporte profesional”, advirtió Mauro Bertorino, director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV.

La distribución por departamentos revela que, tras San Cristóbal, Rosario concentró 31 casos, seguido por General Obligado y General López con 20 cada uno. Otros, como Belgrano, Caseros y Constitución, no registraron infracciones en este período. El Gobierno provincial reiteró que los controles continuarán durante todo el año, con el objetivo de reducir riesgos y evitar tragedias en las rutas santafesinas.