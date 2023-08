El concejal Lisandro Cavatorta presentó un proyecto en el Concejo Municipal creando el Programa “Un parque, un baño, un año”, exigiendo al gobierno municipal que en ese período de tiempo instale, reabra o repare baños públicos en parques y paseos de la ciudad. “Necesitamos que el Municipio abra los baños clausurados, refaccione los abandonados e instale donde no hay”.

Ir a un parque, pasear por la peatonal o simplemente salir a hacer un trámite en el centro de Rosario puede transformarse en un verdadero calvario si se precisa ir al baño. “El municipio hoy no tiene a este tema como prioridad. Sin embargo los vecinos, y hasta los concejales, sí".

Al respecto se refirió el Concejal Lisandro Cavatorta, quien dijo que “hoy una familia no puede disfrutar tranquila una jornada en un parque de la ciudad, como el parque Yrigoyen, el Alem, el Parque de la Cabecera y muchos lugares más, porque no hay baños. Tampoco puede ir al baño un trabajador que espera el colectivo en la Plaza Sarmiento. Ni hablar de un turista que quiere conocer los lugares más emblemáticos de Rosario. El municipio emprendió un año atrás un Plan de Reconstrucción de los espacios públicos de la ciudad, pero no ha pensado en algo tan simple como poner baños o reacondicionar los existentes”.

El proyecto de Cavatorta se inscribe en un extenso listado de reclamos que en los últimos años se han presentado en el Concejo.

“Los concejales hicimos un montón de pedidos de baños, incluyendo quienes responden al oficialismo, pero el problema no se resuelve. Por eso creamos el Programa “Un parque, un baño, un año”. Queremos organizar todos esos pedidos, de una manera planificada, con plazos, tiempos y un presupuesto asignado. No podemos seguir presentando pedidos individuales, aislados, de manera desorganizada, porque evidentemente no están siendo tomados en cuenta”.

No es solo una cuestión de salud colectiva o de higiene urbana. Abrir baños es también una manera de fomentar el uso del espacio público. “Si logramos que la gente esté más en los parques, en las plazas, vamos a tener una ciudad más segura. La seguridad no es solo poner cámaras, botones de pánico, apps o patrulleros. Es también ganar la calle. Como siempre decimos, hay que sentir los problemas y trabajar para resolverlos, ahí donde están los problemas, no desde un estudio de televisión”, enfatizó Cavatorta.

“Seguramente Rosario tenga problemas más graves o urgentes. Pero todos nuestros proyectos son los que me pide la gente en la calle todo el tiempo. Como que arreglen las veredas, que te poden un árbol que puede caerse arriba de tu casa, que te tapen el bache que nos rompe el auto, que limpien el basural en frente de la escuela donde van nuestros hijos, que se mejore la Rambla Catalunya o que vuelva el Parque de Diversiones al Parque Independencia. Como todo eso, que haya un baño en cada parque, es lo menos que podemos pedir si queremos a nuestra ciudad y su gente”.