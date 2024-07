La Fundación Alameda denunció ante el Juzgado Federal de Goya (Corrientes) a cargo de la causa por la desaparición de Loan, “una posible trama de encubrimiento de una red de trata" con "vínculos empresariales, políticos, policiales y judiciales”. Sostienen que ante la relevancia que tomó el caso, ”está tratando de amortiguar y/o reducir las consecuencias que la investigación judicial puede producir".

Según la denuncia, el entramado comienza con José Fernández Codazzi, el abogado de Bernardino Benítez, tío de Loan y la última persona que estuvo con él. “Codazzi está casado con Guillermina Traverso, secretaria del ministro de Seguridad Provincial, Buenaventura Duarte. Hasta hace pocos días asesoró a la mujer de Benitez, Laudelina Peña, tía de Loan, y a su hija Macarena Peña”, explican desde la ONG.

Y sumaron que Macarena Peña declaró que Codazzi les ofreció una casa, un auto y una moto para que dieran una versión armada y les dijo que si no aceptaban, Patricia Burlich llegaría para “meterlos presos a todos”.

En tanto, subrayan que a Laudelina y Macarena las llevaron a declarar ante una Fiscalía provincial el viernes 5 a la medianoche y, según el testimonio de la segunda, pasaron por la Delegación de la Policía Federal Argentina de Goya. “Sucedió luego de que ambas fueran citadas para prestar declaración ante la justicia federal pero antes de que fuese la fecha de citación”, agregan.

Además explican que el auto en que las trasladaron estaba a cargo de la agencia de propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, “muy allegado” al gobernador Gustavo Valdéz. Pellegrini fue quien condujo dicho automóvil.

“Laudelina declaró que Loan murió por haber sido atropellado por un vehículo de dos de los detenidos, presuntamente junto a Macarena Peña. Luego fueron trasladadas a un apart hotel que pertenece a un ex comisario general, Carlos Acosta, primo de un ex jefe de la Policía provincial”, continúa la denuncia.

“Cabe agregar que horas antes de esa declaración ante el fiscal provincial, Pellegrini llevó a Laudelina ante el fiscal general, César Sotelo, con quien mantuvo un encuentro, del que se desconoce, hasta el momento, lo allí sucedido. Como consecuencia de esas declaraciones, en la mañana del sábado 6 de julio, el gobernador Valdés tuiteó que el caso estaba casi resuelto”, suman.

Por último, advierten que inmediatamente después Bullrich viajó a Goya, pero después de unas horas reconoció que no había pistas sobre el paradero de Loan. “Macarena Peña declaró ante el Juzgado federal que las obligaron a mentir con ofrecimiento de casa, auto y moto por parte de Codazzi y la advertencia del mismo de que serian detenidas por Burlich si no se ajustan a la mentira preparada por el abogado”, indican.

La denuncia cierra asegurando que exvíctimas declararon a distintos medios que “hace años en ese apart hotel dormían y violaban a jóvenes vulnerables para embarazarlas y quitarle los niños. Los testimonios fueron difundidos por A24 y Crónica TV”.