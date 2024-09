Todo es incertidumbre en relación a la vacunación en contra del dengue. Leonardo Caruana, ex secretario de salud de la ciudad de Rosario y actual concejal se refirió a la compra de vacunas, la campaña vigente de la que muy poco se sabe y los criterios polémicos que se han adoptado. Aseguró que teme que la campaña esté guiada por criterios económicos y no sanitarios.

“Llama la atención que después de un lanzamiento de una campaña de vacunación lo que predomina es la incertidumbre y la desinformación. No estábamos acostumbrados a esto en el país ni a nivelo local y provincial”, planteó el edil en diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9 en el programa del cierre de la tarde Estamos de velta.

“Personas que van a la farmacias, que esperan que las llamen, que no tienen en claro si tienen o no que vacunarse. Cuando cada uno se las arregla y resuelve el problema por su cuenta, habla a las claras de que algo se está haciendo mal, o no se está haciendo”, graficó.

“Otra cosa que llama la atención es que deje de lado en primera instancia a las personas mayores, con factores de riesgo y que ya han tenido la enfermedad y se empiece por personas más jóvenes. No se entiende el criterio”, disparó.

“Creo que se esconden decisiones que están subordinados a criterio económicos y de alineamiento con Nación y no de salud pública. Habría que analizar por qué no empezamos a cuidar primero a las personas con riesgos cuando la vacuna está aprobada desde los 4 hasta los 80 años”.

