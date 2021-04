A 45 años del último golpe cívico-militar en la Argentina , la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó este miércoles en diálogo con Sí 98.9 que el expresidente Mauricio Macri "no nos quiso recibir, nos dijo que no tenia tiempo, que no lo molestemos y que éramos un curro". Por otro lado, mencionó que "hay un renacer" de esta fecha tan especial para la memoria colectiva del país.

"Hemos transitado muchos gobiernos de diferentes líneas políticas pero nunca había pasado lo que paso con el gobierno anterior, realmente fue nefasto. Fue tirar por la borda al país, empobrecerlo. A nosotros (Mauricio Macri) no nos quiso recibir, nos dijo que no tenia tiempo, que no lo molestemos y que éramos un curro. Ahora hay gente que nos ayuda, nos entiende y apoya", subrayó.

Por otro lado, Carlotto hizo una evaluación sobre el homenaje de la sociedad a los desaparecidos: "La sensación que tengo es que este año que la pandemia nos impide hacer esa marcha histórica a la que asisten miles de personas, hay una especie de solidaridad abierta y de compromiso de recordar a los desaparecidos".

Y ejemplificó: " en hospitales se están poniendo placas con los nombres de compañeros desaparecidos que trabajaban allí y ya hay mas de 30 mil arboles plantados, una iniciativa que repercutió en Europa por los argentinos que viven allá. Hay como un renacer de una fecha que hay que recordar con tristeza pero a la vez con el animo de continuar porque falta mucho todavía. Las abuelas tenemos que encontrar todavía a 300 nietos ".

La nota completa: