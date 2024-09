A raíz de un proyecto del Concejal Lisandro Cavatorta para ordenar la zona del Parque Scalabrini Ortiz, los vecinos de la zona del Alto Rosario fueron al Concejo este lunes para exponer los problemas que sufren con el tránsito y los recurrentes hechos de inseguridad.

“Es una zona que cada fin de semana recibe a miles de personas. Familias que visitan el Parque, gente que va al shopping, que asiste a los recitales en el salón Metropilitano, y vecinos que viven en ese lugar. Todo junto y al mismo tiempo. Es necesario que haya un operativo de tránsito y control que regule y ordene la situación”, enfatizó el concejal Cavatorta.

El Parque Scalabrini Ortiz concentra una intensa actividad recreativa, comercial y cultural cada fin de semana, además del creciente desarrollo inmobiliario que viene experimentando en los últimos tiempos. Esto genera un flujo constante de personas y vehículos, que se intensifica con las presentaciones de artistas o eventos masivos. Como resultado, la zona se ve afectada por recurrentes embotellamientos, caos vehicular y desorganización en el tránsito.

“Tenemos un parque muy grande, un shopping, un lugar para recitales y eventos masivos, y un barrio, todo junto, en un espacio focalizado. Cada fin de semana se vuelve un caos, de noche y de día, y no hay nadie controlando ni organizando el tránsito”, señaló Cavatorta, presidente del Bloque Justicialista en el Concejo Municipal.

Las quejas de los vecinos son recurrentes. En efecto, este lunes, durante la última Comisión de Control y Convivencia del Concejo Municipal, varios residentes expresaron su preocupación sobre lo que padecen día a día.

"Hay días que no puedo ni entrar o salir de mi casa, quedo atrapada" exclamó una de las vecinas que asistió a la Comisión. “La zona se volvió un lugar imposible para transitar, todos quedamos atrapados en el tránsito. Ni hablar de los días de eventos, que hasta nos tiemblan las paredes. Los domingos es casi imposible dormir por la cantidad de bocinazos y gritos. Hacemos los reclamos pero no hay solución. No hay operativos de tránsito fijos ni policías caminantes, por eso este proyecto nos pareció importante.”

En la reunión entre los vecinos y los concejales, se coincidió en la necesidad de avanzar en soluciones para el tránsito vehicular y en medidas de prevención del delito, tanto con recursos municipales como provinciales, sobre todo de cara a la temporada estival que se avecina.

“La primavera está por llegar, seguida del fin de año. Debemos actuar preventivamente, que no es otra cosa que anticiparse. Para eso está la política, para ‘ver antes’ que los problemas ocurran. Por eso escuchamos a los vecinos, empresarios y productores de espectáculos, y exigimos este plan para el Parque Scalabrini Ortiz. Escuchar, planificar y actuar: eso es lo que la gente nos pide. Menos discursos y más acción”, concluyó Cavatorta.