Luego de que Amsafe Rosario y el gremio Sadop que nuclea a docentes de colegios privados difundieran relevamientos sobre la situación sanitaria en las escuelas a partir de la vuelta a la presencialidad, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, desalentó este tipo de informes y sostuvo que las instituciones con la nueva modalidad no son un foco de incremento de contagios.

“En los datos preliminares aparecen preocupaciones. Las escuelas no están exentas de lo que vive la sociedad. La escuela es un lugar cuidado, no profundiza la curva de contagios, y, en tiempos de pandemia, es un lugar preservado. No vemos aumentos pronunciados desde las escuelas”, aclaró la ministra en el programa Nadie es perfecto en Sí 98.9.

Luego respondió a los informes de los gremios docentes, particularmente el de Amsafe Rosario que sostiene que el 20% de las 150 escuelas relevadas presentaron al menos un caso de Covid-19 en su comunidad y el 42% de los establecimientos tienen burbujas aisladas.

“No necesitamos tantas denuncias, necesitamos cooperación, solidaridad. Que la gente esté serena. Es un tiempo difícil. No abonar confusión, o por así decirlo, miedo. No necesitamos miedo, sino cuidarnos más. Si alguien quiere aportar algo en este tiempo es a enseñar a cuidarnos más. No ayuda que haya tantos relevamientos”, dijo.

Por eso explicó que se designa en cada regional un referente específico destinado a consolidar la información de casos sospechosos y positivos de las escuelas ratificado por las autoridades sanitarias. Las escuelas informan y este representante lo carga. “Esa será la información oficial a partir de la plataforma Cuidar”, finalizó.