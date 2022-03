La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, cargó contra los gremios docentes por la decisión de no comenzar las clases en medio de la paritaria. "Nunca nos cerramos a la negociación pero en este caso en que la oferta de Santa Fe fue el más alto del país deberíamos seguir discutiendo el salario sin negarle el derecho de las clases", argumentó en Sí 98.9.

Las clases no comenzarán esta semana y quedaron en suspenso otras 48 horas para la semana próxima si es que no hay acuerdo. Por lo pronto la Provincia convocará a los gremios para el viernes, pero nada garantiza un buen final. "Es increíble que no puedan empezar las clases en esta provincia con todos los esfuerzos que venimos haciendo y cuando mira el contexto general del país y en otras provincias los puntos de partida fueron diferentes a las nuestras y están dando clases".

Respecto a las críticas que los gremios le endilgaron a la Provincia por demorar la oferta hasta a pocos días del inicio de clases, la ministra se preguntó: "Si hubiéramos tenido una negociación temprano, ¿hubiésemos tenido la posibilidad de no tener paro?".

Además, negó que la provincia haya ofrecido menos que la paritaria federal. En números, la Provincia puso sobre la mesa un 41,8%, mientras que la "No es verdad que ofrecimos menos que la paritaria federal. Esa paritaria federal reconoce un 5% atrasado del año pasado y no es el caso de Santa Fe".

También hizo un tiro por elevación a la titular de Amsafe y de Ctera, Sonia Alesso: "Los gremios que están de paro en Santa Fe, en sus representaciones nacionales acordaron". Por último se preguntó: "¿Por qué no tenemos la posibilidad de negociar sin paro de 48 horas de esta semana y la próxima? Los gremios estatales no aceptaron y no están de paro".