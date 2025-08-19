Animalistas de Rosario asistieron este lunes a la comisión de Salud y Desarrollo Humano del Concejo en el marco de un proyecto de ordenanza que busca permitir el ingreso de animales de compañía de personas en situación de calle a los refugios.

La ordenanza presentada propone una intervención conjunta con el IMUSA para asegurar la salud de los animales, incluyendo trámites de castración y desparasitación y contempla, la creación de espacios seguros dentro de los refugios, con boxes tipo caniles, para aquellos animales que puedan necesitar una contención específica, garantizando la armonía y el orden.

Aunque no todas las personas en situación de calle tienen animales, se plantea la importancia de no separarlos y aclara que no se espera un gran tumulto, porque no todos tienen animales de compañía, pero sí un impacto en la calidad de vida.

La iniciativa no solo busca garantizar el bienestar animal, sino que pone en valor el profundo vínculo que muchas personas en situación de calle tienen con sus animales, quienes a menudo se transforman en su único sostén emocional.

Desde el proteccionismo animal y desde la asistencia a personas en situación de calle, es fundamental, indicaron, abordar cada historia y comprender la relación entre personas y animales. Además, remarcaron que los animales de compañía no solo brindan un sentido de pertenencia a sus dueños, sino que también generan lazos y comunidad entre personas que comparten la misma situación.

De este modo, se busca acompañar y visibilizar las historias de estas personas, muchas de ellas cargadas de un pasado difícil. Aunque, como mencionaron, estas políticas se están discutiendo en otros lugares, aún no hay nada establecido de modo que Rosario tendría la oportunidad de ser pionera en este tema.

A la reunión asistieron Cintia Di Monaco, presidenta de Protectora Rosarina, autora e impulsora del proyecto, y Marina Rivero, también de Protectora Rosarina y voluntaria de Manos Solidarias Rosario, quien aportó su mirada desde el trabajo en la asistencia a personas en situación calle.

Detalles de la iniciativa

El proyecto de ordenanza busca establecer que todos los refugios, paradores y dispositivos nocturnos que brindan alojamiento temporal a personas en situación de calle en el ámbito municipal permitan el ingreso y permanencia de animales de compañía que pertenezcan a las personas alojadas.

A los fines de implementar este proyecto, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, en articulación con el Instituto de Salud Animal (IMUSA) y organizaciones animalistas, deberá desarrollar un protocolo de convivencia, que incluya pautas de higiene para los animales a cargo de voluntarias dedicadas a los animales, cuidados básicos, y recomendaciones para una convivencia armoniosa en los refugios.

Se contempla también la participación de organizaciones de protección animal, veterinarios voluntarios y ciudadanía en general en un programa de voluntariado animalista que colabore con, el control sanitario básico de los animales, la sensibilización y educación en tenencia responsable y la donación de alimentos, colchonetas, correas y elementos de cuidado.