Avanza en el Concejo un proyecto impulsado por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, que propone cambios en la normativa que regula a los salones de fiestas infantiles.

La iniciativa plantea la derogación de dos incisos de la ordenanza Nº 9.908: el que impedía que esos espacios pudieran habilitarse también para actividades recreativas destinadas a mayores de 14 años y el que prohibía sumar rubros anexos o concurrentes. Con esta modificación, los salones podrían ampliar su oferta y diversificar su uso.

A la vez, el proyecto incorpora cambios en la ordenanza Nº 10.636, que regula actividades artísticas, de entretenimiento y espectáculos. En particular, se establece que las licencias -como las de sonido- podrán otorgarse en todo el territorio de la ciudad, dejando sin efecto normativas previas que restringían esa posibilidad.

La propuesta de modificación subraya que los posibles inconvenientes con los vecinos por ruidos molestos que podrían generarse por la actividad de los salones está contemplado en la nueva ordenanza de nocturnidad, que fija exigencias estrictas de insonorización como requisito indispensable para habilitar la “licencia de disolución musical”.