En una reunión conjunta de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Salud y Desarrollo Humano, la presidenta de Protectora Rosario, Verónica López Nordio, detalló los fundamentos de dos iniciativas que se encuentran actualmente en tratamiento en el Concejo: la creación de una Escuela Municipal de Adiestradores Caninos y la prohibición de gomeras y otros elementos de caza en el ámbito urbano.

Por un lado, la propuesta de la escuela busca dar respuesta a la problemática de los animales sueltos y promover su adecuada socialización. La referente de Protectora Rosario explicó que el proyecto permitiría capacitar voluntarios en el manejo responsable de animales, en el marco de una escuela de oficios que podría articular convenios con la Universidad Nacional de Rosario.

Además, señaló que los animales alojados en el Centro de Atención y Adopción Municipal (CAAM) requieren procesos de reeducación y resocialización, sobre todo aquellos con conductas complejas. En ese sentido, la iniciativa también contempla brindar formación específica a personas interesadas en la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

El segundo proyecto propone prohibir no sólo la fabricación sino también la venta, tenencia y uso de gomeras, resorteras, jaulas trampa, hondas, caucheras y pegamentos para aves. El objetivo es erradicar la caza y captura de fauna silvestre dentro del ejido urbano.

López Nordio advirtió que estos elementos se utilizan con frecuencia en actos de crueldad animal, y mencionó que en espacios públicos como el Parque de la Independencia se rescatan de forma permanente gansos y tortugas heridas por este tipo de dispositivos. Por eso, el proyecto incluye además la prohibición de rifles y pistolas de aire comprimido o a gas, que suelen emplearse para dañar animales.